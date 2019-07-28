中職》9上在內野「合影留念」 「人氣王」彭政閔歡度最後明星賽

〔記者林宥辰／新北報導〕今年球季結束後就退休的彭政閔，今晚迎接個人生涯最後一場明星賽。身為連續15屆明星賽人氣王，彭政閔突破多項明星賽紀錄，今天賽後，聯盟也為他舉辦簡單儀式，感謝這位中職人氣王。

中職明星隊彭政閔（中）替補守一壘，上場時王正棠拿著手機自拍

彭政閔先發出賽20場明星賽，已是聯盟新紀錄，今晚他擔任先發指定打擊，4打數擊出1安打，該安打讓他並列明星賽安打王。9局上，明星隊教練團將彭政閔、陳江和兩位老將同時換上場守備，還在內野自拍「合影留念」，連敵隊的打者林益全也來湊一腳。

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彭政閔賽後笑說，合影是王正棠的點子，也感謝聯盟賽後為他舉行儀式：「有很多話想說，不過上去時有點忘記。感謝聯盟好意，也謝謝球迷給予的榮耀，這幾年壓力當然都有，不過只要球迷開心、自己奮戰，這樣就好。」

9局上陳江和彭政閔同時上場守備，他說：「要對恰哥說聲辛苦了，也謝謝球迷給我們這樣的機會。謝謝恰哥對台灣棒球的貢獻。」

彭政閔。（記者陳志曲攝）

彭政閔與王勝偉。（記者陳志曲攝）

彭政閔與吳志揚。（記者陳志曲攝）

彭政閔生涯最後一次明星賽。（記者陳志曲攝）

聯盟為彭政閔舉辦簡單儀式，感謝這位中職人氣王。。（記者陳志曲攝）

聯盟為彭政閔舉辦簡單儀式，感謝這位中職人氣王。。（記者陳志曲攝）

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