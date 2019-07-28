日職》中島卓也再見低級失誤送大禮 火腿4連勝止步（影音）

[7/28 結果] L8x-7F— 埼玉西武ライオンズ （@lions_official） July 28, 2019
先発の #ニール 投手が7回3失点の好投をみせるも同点に追いつかれます。しかし延長10回 #木村文紀 選手が今日4本目の安打を放つと続く #秋山翔吾 選手の打球が相手失策を誘いボールが転々とする間に一塁から生還！サヨナラ勝利を収めました！#埼玉西武ライオンズ #seibulions #NPB pic.twitter.com/63ovldiWHN
〔體育中心／綜合報導〕日本火腿與西武隊的三連戰砲火四射，今天火腿最終因為游擊手中島卓也的低級失誤，遭到西武攻下再見分，火腿最後7：8輸球，中止4連勝。
西武首局靠山川穗高安打先馳得點，2局上火腿隊清水優心轟兩分彈逆轉，第3局山川再回敬兩分彈逆轉，西武最多握有4分領先，不過中田翔第8局敲出陽春砲追回一分，第9局近藤健介又棒打西武終結者增田達至，轟出石破天驚的三分砲追平比分，把比賽逼入延長。
請繼續往下閱讀...
戲劇化的10局下半，火腿換上史上最多中繼成功紀錄的宮西尚生，他被木村文紀敲出一壘安打後，下一棒秋山翔吾敲出平凡的內野標準雙殺球，想不到替補上場的游擊手中島卓也出現「火車過山洞」失誤，一壘跑者快馬加鞭回本壘攻下再見分，也讓西武避免3連戰遭火腿橫掃。
不過王柏融自本月11日下放二軍後，火腿戰績十分出色，近11場只輸了2場，目前落後洋聯龍頭軟銀1.5場勝差。