U12世界盃》首局失3分種敗因 台灣不敵日本吞首敗

台灣隊一路苦追，不敵日本吞下首敗。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕U12世界盃台日大戰，日本在首局就攻下大局，早早取得大幅領先，台灣一直苦苦追趕，終場以4：7不敵日本，吞下首敗。

日本在1局上就展開攻勢，赤澤琉偉保送上壘，靠牽制失誤上二壘，林京乃佑擊出適時安打，送回1分，高橋昇聖接著轟出2分砲，日本一開始就灌進3分大局。2局上日本再靠著桑元信祐敲出二壘安打，並靠短打上三壘，片岡大瑠敲出投手前滾地球，桑元趁著投手傳一壘刺殺空擋，大膽跑回1分。2局日本取得4：0領先。

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台灣隊先發投手許子承。（記者黃志源攝）

2局下，江庭毅敲出二壘安打後，張耀允適時安打為台灣隊攻下第1分。3局上日本攻勢再起，林京乃佑敲出內野安打，高橋昇聖從左投林丞宥手中轟出2分砲。下個半局林丞宥單局飆出4K。

台灣隊江庭毅擊出二壘安打。（記者黃志源攝）

江庭毅擊出二壘安打。（記者黃志源攝）

4局下，台灣黃天賜率先敲安，代打林丞宥敲安，一、二壘有跑者，江庭毅適時右外野二壘安打帶有1分打點，二、三壘有跑者，張耀允滾地出局，蔡韋辰再敲安打打回1分，這局台灣追回2分，比數6：3。6局上日本再下一城，取得7：3領先。

6局下， 黃天賜被三振，代打余硯誠敲出安打，接著江庭毅打出投手方向安打，並造成對手失誤、站上二、三壘，代打全叡擊出中外野方向犧牲打，台灣追到3分落後，二出局。蔡韋辰一壘滾地出局，終場台灣就以7：4不敵日本。

日本隊高橋昇聖單場擊出２支全壘打。（記者黃志源攝）

日本隊高橋昇聖單場擊出２支全壘打。（記者黃志源攝）

日本隊先發投手林京乃佑。（記者黃志源攝）

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