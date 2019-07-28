瓊斯盃》彭詩晴狂飆33分！台灣藍隊2度延長力退南韓

彭詩晴獲勝慶祝。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕經典的瓊斯盃「台韓大戰」今晚登場，台灣藍隊和南韓一路廝殺進2度延長，最終台灣藍隊以88：80獲勝，拿下2勝3負。

今日一開賽，南韓打出一波7：0攻勢，但台灣藍隊靠著蔡佩真中距離出手拿下2分止血，加上黃凡珊三分球，和彭詩晴壓哨球，在首節打完僅以2分落後。

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次節，台灣隊在彭詩晴、陳晏宇聯手帶領下，不僅扳平比數，更一路擴大領先至雙位數，不過決勝節南韓以一波14：2攻勢反擊，一度超前，最後一分鐘蔡佩真籃下單打放進，助台灣隊取得2分領先，讀秒階段南韓沈晟煐放進2分球追成67：67平手，進入延長賽。

延長賽彭詩晴率先得分，連拿4分，倒數48秒時李昭貞投進關鍵三分球，南韓以1分超前，並靠著沈晟煐2罰俱中取得3分領先，最後1.4秒，黃凡珊飆進三分球扳平，以74：74進入2度延長。

黃凡珊飆進追平3分球。（記者林正堃攝）

2度延長，輪到王維琳、陳晏宇輪流挺身而出，加上彭詩晴、蔡佩真罰球，最終以8分差獲勝。台灣藍隊彭詩晴繳出33分、5助攻，蔡佩真17分次之，陳晏宇挹注14分。

彭詩晴飆33分力退南韓。（記者林正堃攝）

黃凡珊。（記者林正堃攝）

陳晏宇跳投得分。（記者林正堃攝）

王維琳上籃得分。（記者林正堃攝）

蔡佩真上籃得分。（記者林正堃攝）

台灣藍彭詩晴（左）跳投。（資料照，記者陳志曲攝）

台灣藍歷經2度延長力退南韓。（記者林正堃攝）

台灣藍歷經2度延長力退南韓。（記者林正堃攝）

台灣藍力退南韓。（記者林正堃攝）

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