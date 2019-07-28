MLB》洋基投手群創難堪記錄 爭冠路上亮出警訊

田中將大（Masahiro Tanaka）最近一次先發出戰紅襪隊，僅投3.1局狂失12分，寫下生涯最慘紀錄。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美東龍頭洋基隊，近期苦吞三連敗，過去一周賽程，投手群狂失73分，被對手夯出23發全壘打，創下美聯有史以來最慘的7場比賽難堪記錄，投手群問題再次浮上檯面，對於角逐總冠軍，洋基總管凱許（Brian Cashman）在交易截止大限前，勢必要有所規劃補強。

洋基季前交易來派克斯頓（James Paxton）、簽下哈普（JA Happ）與原有田中將大（Masahiro Tanaka）、沙巴西亞（CC Sabathia）及傑曼（Domingo German）共組先發陣容，看似不乏人才的先發陣容，卻充滿許多隱憂，像是派克斯頓和哈普本季表現不甚理想，兩人防禦率分別高達4.72及5.23，還有去年投出19勝佳績的塞維里諾（Luis Severino）持續因傷掛免戰牌，使得洋基在爭冠路上亮出警訊。

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洋基持續在交易大限前補強先發投手，首選就屬大都會王牌「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard），但交易籌碼遲遲未談妥，而近期交易傳聞不斷「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner），先前也表態個人傾向留在母隊，交易大限迫在眉睫，也出現退而求其次的選擇，像是響尾蛇隊雷伊（Robbie Ray）、老虎隊波伊德（Matthew Boyd）及遊騎兵隊邁納（Mike Minor）。

台灣時間28日7點，洋基將繼續作客芬威球場，出戰紅襪隊，最近6次兩隊交手，紅襪拿下4勝2敗暫居上風，近期更是一波對戰三連勝，6場比賽紅襪狂得67分，展現兇猛攻擊火力，相對也凸顯洋基投手群問題，洋基預計派出陣中勝投王傑曼（Domingo German）掛帥，紅襪則由塞爾（Chris Sale）主投。

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