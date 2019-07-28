網球》曾俊欣布拉格攻頂失利 「夜市球王」錯失挑戰賽首冠

曾俊欣。（圖片取自ITFTennis）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金4.66萬歐元（約161萬台幣）的布拉格紅土男網挑戰賽，非種子曾俊欣首闖決戰先盛後衰，4：1開局後意外連丟8局，終以4：6 、2：6不敵另位西班牙非種子馬汀尼茲（Mario Vilella Martinez） ，「夜市小球王」與生涯首座挑戰賽冠軍擦身而過。

本站連過5關的曾俊欣，初生之犢的氣勢如虹，壓軸舞台面對24歲、世界男單排名266的馬汀尼茲，率先破發取得2：0領先，第3局發球雖遭對方突破，「台塑之星」隨即回破壓制，順勢再保4：1擴大差距。只不過，熱機稍慢的馬汀尼茲逐漸找回手感與狀態，接連雙破展開絕地大反撲，一口氣倒趕5局逆轉首盤，也重挫年輕台將軍心。

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陷入亂流的曾俊欣，次盤依舊未能止血，又遭破發形成0：3，儘管他第4局好不容易趁著對手雙誤回破，卻又隨即被破拉開，雙方1：4之後一路互保至賽末，也讓馬汀尼茲直落2出線。

下月父親節才滿18歲的曾俊欣，拿坡里世大運處女秀展露潛力，甫替台灣打下隊史第3面男單金牌，目前職業428席的「夜市小球王」，轉戰捷克首都又力退各路種子高手，即使這場冠軍戰被震撼教育，他仍汲取寶貴大賽經驗，未來有機會更上層樓。

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