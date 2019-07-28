U12世界盃》台灣抗日失敗 李國強：很可惜！

台灣隊總教練李國強。（記者黃志源攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃A組龍頭爭霸戰，台灣隊和日本隊均敲出7支安打，卻留下太多殘壘，加上日本四番高橋昇聖大放無雙，單場轟出雙響砲灌4分打點，終場以4：7輸球。總教練李國強直呼「可惜」，認為球員還是太在意對手是日本。

台灣隊派兄弟前教練許閔嵐之子許子承先發抗日，開賽就出現保送和牽制失誤，隨後遭日本中心打線棒打，林京乃佑適時安打，四番高橋逮中失投球，一棒轟出全壘打牆外，被攻下3分大局。

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日本隊高橋昇聖單場擊出２支全壘打。（記者黃志源攝）

李國強表示，許子承開賽節奏就怪怪的，「好壞球很明顯，可能是受到太多球迷影響。」許子承總計先發2局，失掉4分。

台灣隊在2局下靠江庭毅、張耀允串連安打追回1分。然而，換上另一名左投林丞宥，仍在3局上被高橋大棒一揮，又形成一發2分全壘打。

台灣隊江庭毅擊出１分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

日本隊高橋昇聖單場雙響砲。（記者黃志源攝）

李國強認為，台日都是7支安打，日本掌握度更好，「其實日本派出的投手都還好，是小朋友太緊張了，很可惜。」

台灣輸球以2勝1敗暫居A組第二，僅次於3戰全勝的日本，不過明後天對上分組較弱的捷克、斐濟，若無意外還是能挺進複賽。

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