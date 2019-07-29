NBA》林書豪一番話引美媒注意 台灣粉絲力挺當最佳後盾

「JLIN DAY國泰夏日市集」擺攤粉絲，左起從事電子業的劉小姐、科技業的Kiki、服務業的Mono、金融業的Eva。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台裔後衛林書豪上季隨暴龍隊風光奪冠，但下家遲遲未定，前天在「等待藝術」分享會上，談起等待的煎熬，一度情緒崩潰，足見壓力甚大，現場的粉絲也瞬間潰堤。

自由市場自7月1日開市，從大咖球星瘋狂簽約到現在熱度已逐漸冷卻，林書豪坦言感受到NBA已離他越來越遠，對於外界的迫切關心，只是不斷提醒他等待的過程有多漫長。

請繼續往下閱讀...

林書豪前天在分享會表示，「自由市場對我來講是非常艱難的過程，因為我覺得NBA好像放棄我了。」字字句句看出他對於前途茫茫的不知所措與挫折，昨天美國運動媒體《Bleacher Report》也轉發豪小子的心情，引起外國球迷討論。

「林家花園」後援會在「JLIN DAY國泰夏日市集」擺攤為林書豪加油打氣，希望豪小子能感受到球迷的支持是他的最佳後盾。

「林家花園」臉書社團不少成員都是從「林來瘋」關注林書豪，因為對新聞瘋狂報導感到好奇，而成為資深「豪粉」，公開行程必定不會缺席，從事金融業的Eva透露，前天他們一行人參加分享會，當時看到林書豪頭一低，大概就知道發生什麼事，「當下沒有人能不哭的。」

職業為護士的Joanne表示，很捨不得看到林書豪陷入低潮的模樣，很希望他能朝自己的目標前進，繼續留在NBA奮鬥，「但如果到其他聯盟打球，支持他的心永遠不變。」

「JLIN DAY國泰夏日市集」擺攤粉絲，左為從事旅行業的Tami、護士Joanne。（記者吳孟儒攝）

此次夏日市集活動，也特別開放粉絲在現場擺攤，但得經過提案的重重考驗，「林家花園」團員個個都有工作在身，仍擠出時間和林書豪一起做公益，除了手做咖哩餃、餅乾，知道豪小子愛吃芒果，也特別在現場賣起芒果冰。

她們也在林書豪造訪攤位時，獻上創意十足的生日蛋糕，從蛋糕內拉出一串美元鈔票時，讓他驚喜萬分，全場粉絲也幫下月23日過31歲生日的林書豪唱生日快樂歌。

林書豪在粉絲攤位，喜獲粉絲精心準備的「美元」生日蛋糕，露出驚訝表情。（大會提供）

最後林書豪開心地不斷向粉絲致意，「謝謝你們，你們做的食物都非常好吃，很有味道。」雖然下家仍未有著落，但他收到球迷大力支持，帶著滿滿能量離台，往下一步邁進。

林書豪品嘗粉絲的手做芒果冰，直呼好吃。（記者吳孟儒攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法