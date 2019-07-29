MLB》光芒隊補進工具人索賈德 衝擊季後賽一大利多

圖中（右）索賈德（Eric Sogard）將披上光芒隊球衣。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕現年33歲的藍鳥隊索賈德（Eric Sogard）將被交易至光芒隊，巧合的是，他的新東家與老東家剛結束系列戰，先前曾傳出小熊隊 、巨人隊和勇士隊有意網羅這位守備「工具人」，最終他選擇加入光芒隊，同日光芒隊也進行另外兩筆交易，分別是與印地安人隊及遊騎兵隊。

索賈德生涯起步於運動家隊，效力六個球季後，被交易至釀酒人隊，去年夏天與藍鳥隊簽約，開季從3A起步，打了九場比賽後便被叫上大聯盟，總計為藍鳥隊效力73場比賽，287個打數中，擊出86支安打，包括10發全壘打，貢獻30分打點，為球隊跑回45分，打擊三圍分別為0.300/0.363/0.477。

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藍鳥隊與光芒隊同樣隸屬美聯東區，但兩隊本季命運大不相同，藍鳥隊幾乎確定與季後賽資格無緣，而新東家光芒則還在為闖進季後賽努力，索賈德的加入對球隊來講是一大利多，在隊上洛爾（Brandon Lowe）和迪亞茲（Yandy Diaz）因傷缺陣下，適時補上隊中內野空缺。

光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）表示，相當樂見索賈德加入我們團隊，並相信他能融入得很好，「他非常適合我們的團隊，你可以安排他在任何位置，他能做一些小事讓球隊贏球。」

同日光芒隊進行另兩筆交易，把陣中右投伍德（Hunter Wood）和內野手阿若尤（Christian Arroyo）交易至印地安人，隊獲得印地安人隊小聯盟外野手魯本卡德納斯（Ruben Cardenas）； 另一名右投吉博特（Ian Gibaut）則被送往遊騎兵隊。

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