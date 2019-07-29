NBA》「你曾證明他們都錯了！」 昔日隊友暖心鼓勵林書豪

林書豪（右）昔日在湖人的前隊友希爾（左），也在暖心留言為豪小子打氣。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪上季隨暴龍隊奪冠，不過自由市場開市迄今，卻仍再尋覓新東家，前天談起等待的煎熬，讓林書豪一度情緒崩潰。部份美媒轉發他的心情後，許多球星都出聲力挺豪小子，他昔日湖人隊友希爾（Jordan Hill）暖心表示：「你曾證明他們錯了，所以你一定能做到第二次。」

自由市場自7月1日開市，從大咖球星瘋狂簽約到現在熱度已逐漸冷卻，林書豪在返台舉辦分享會時，坦言至今仍未在自由市場裡找到下個球季的新東家，會中一度失控落淚直呼「感覺NBA好像要放棄我了。」

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林書豪前天在分享會談到等待的煎熬時，一度無法控制情緒淚崩。（資料照，圖由GOOD TV提供）

昨天美國運動媒體《Bleacher Report》也轉發豪小子的心情，不僅外國球迷紛紛留言為他應援，許多NBA球星也出聲力挺。

曾經效力於尼克、金塊更是NBA史上首位擁有三座灌籃大賽冠軍獎盃的後衛「跳豆」羅賓森（Nate Robinson）稍早也分享了林書豪的照片，表示自己對豪小子的心情感同身受，也鼓勵他這絕對不是終點，最後還歡迎他加入BIG3聯盟，「我們接納那些NBA不要的球員」。

三屆灌籃王「跳豆」羅賓森也在社群媒體留言鼓勵林書豪。（圖片取自IG）

前公鹿中鋒桑德斯（Larry Sanders），也在羅賓森發文下留言讚同：「 事實（Facts）!」

而豪小子昔日在湖人的隊友希爾（Jordan Hill）更暖心《Bleacher Report》分享的貼文下留言：「把頭來起來，JL（林書豪）！你曾證明他們錯了，所以一定能再做到一次。」

希爾留言為豪小子打氣。（圖片取自IG）

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