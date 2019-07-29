MLB》巨人菜鳥4安助拳 「瘋邦」交易大限前奪勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕巨人王牌先發投手「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）今掛帥先發面對教士，雖挨了1發3分砲，但隊友打線給予火力支援，讓瘋邦今投7局失4分拿下本季第6勝，其中隊上菜鳥雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）繳出4安2打點的表現助拳下，終場巨人以7：6擊敗教士。

「瘋邦」在731交易大限前的最後一次先發。（法新社）

巨人先發8棒左外野手雅澤姆斯基在2、4局都擊出二壘安打，其中2局上半的長打還帶有2分打點，另兩支安打出現在6和8局上半。明星捕手波西（Buster Posey）也單場貢獻3支安打，包括9局上半的二壘安打替巨人添上保險分。

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雅澤姆斯基單場敲4安貢獻2打點。（法新社）

教士的倫弗洛（Hunter Renfroe）本場雖僅敲1安，但就是從瘋邦手中敲出的3分砲，另在首局還擊出一支高飛犧牲打，全場貢獻4分打點。邁爾斯（Wil Myers）也是全場僅敲1安，但在9局下半3分落後的情況下面對巨人終結者史密斯（Will Smith）掃出2分打點紅不讓讓巨人嚇出一身冷汗。

倫佛洛本場貢獻4分打點，包括1發3分砲。（法新社）

巨人先發投手邦賈納主投7局被敲4安失4分拿下本季第6勝，不知是否這場會不會成為瘋邦在巨人的最後一次先發，終結者史密斯後援1局被敲2安，包括1發兩分砲失2分，驚險拿下本季第26次救援成功。教士農場大物Adrian Morejon先發投1.2局失2分，佩多莫（Luis Perdomo）中繼4局被敲8安失3分苦吞本季第3敗。

瘋邦本季一直是市場上多隊的頭號交易目標，因下半季巨人戰績扶搖直上，因此原本極可能被交易的瘋邦，現在留隊的可能性又大幅提升，今年目前6勝7敗，自責分率3.74，並奪140次三振，7月份狀況極佳拿下3勝1敗，自責分率僅1.96。

巨人近24場比賽贏下19場，自6月11日以來面對教士8場比賽收下4場勝利。巨人目前戰績54勝52敗國聯西區排名第2，落後榜首的道奇依舊有14.5場差，外卡部分則排名第6，落後前三名（小熊、紅雀、國民戰績相同）的球隊僅2.5場差，下半季狀態火燙的巨人還是相當有機會搶進季後賽。

明星捕手波西（圖左）今敲3安另有1分打點。（今日美國）

邁爾斯目送自己擊出的兩分彈飛出牆外。（美聯社）

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