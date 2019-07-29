MLB》好噁！光芒洛伊超狂滑球 讓打者看傻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今天在客場對上藍鳥，比賽中光芒後援投手洛伊（Chaz Roe）投出一顆「幽浮滑球」，讓藍鳥打者小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）揮空吞K。讓許多網友直呼這顆變化球太噁心。光芒此戰一度落後7分，最後上演大逆轉，以10：9逆轉贏球。

洛伊是在第8局登板後援，面對首名打者小古利爾，他在2好0壞的情況下，丟一顆82.5英哩的滑球，小白球從中間往右打者外角急速下墜，小古利爾揮空吞下三振。這顆變化球讓大聯盟官方推特直說「噁心」，不少網友也說，「這是威浮球」、「這球轉速太狂了」。

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此戰比賽，光芒打完前5局以1：8落後，球隊在比賽後段展開反攻，6局上阿諾德（Travis d'Arnaud）敲帶有2分打點二壘安、洛爾（Nate Lowe）適時安，單局追3分。藍鳥下半局靠小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）二壘安添得1分。

光芒7局上崔志萬敲兩分砲，8局上赫雷迪亞（Guillermo Heredia）再揮兩分彈、阿德梅斯（Willy Adames）敲陽春砲追平，9局上光芒1出局攻占滿壘，溫德（Joey Wendle）敲滾地球出局，三壘跑者回本壘攻下超前分，最後光芒就以10：9逆轉贏球。

光芒投手洛伊投1局送出1次三振、1次保送，沒有失分，獲得本季首勝。卡斯提歐（Diego Castillo）投0.2局無失分，獲本季第8次救援成功；藍鳥投手哈森（Daniel Hudson）投1局失1分，吞本季第3敗。

（影片來源：大聯盟官網）

光芒逆轉贏球。（美聯社）

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