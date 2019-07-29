MLB》艾圖維開轟慶生涯1500安達標 單場3安3打點擊倒紅雀（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕太空人二壘手艾圖維（Jose Altuve）今5打數敲3安打，大聯盟生涯第1500安出爐，剛好是1發3分砲，此外史普林格（George Springer）單場3安包括1發陽春砲，另還跑回3分，太空人在頭兩棒雙拳連擊下，終場以6：2作客踢館紅雀。

艾圖維本場用一發3分砲使生涯1500安里程碑達標。（美聯社）

太空人本場砲火猛烈，單場敲出3發紅不讓，包括開路先鋒史普林格的首局首打席全壘打、古巴超級新人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的陽春彈，以及艾圖維的三分砲，賽前已敲1499安的艾圖維，於比賽5局上半敲出這發3分紅不讓，剛好達標生涯1500安里程碑。

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史普林格今敲3安，包括首局首打席全壘打。（美聯社）

紅雀僅靠著兩名代打上場的球員建功，Rangel Ravelo帶有1分打點的二壘安打和佛勒（Dexter Fowler）的陽春全壘打包辦紅雀全場的2分，大物新人艾德曼（Tommy Edman）今則擔任先發開路先鋒貢獻2安。

佛勒代打上場貢獻1發陽春砲。（法新社）

太空人先發投手邁利（Wade Miley）主投5局被敲5安0失分，另送出6K拿下本季第9勝。紅雀先發投手哈德森（Dakota Hudson）僅投4局被敲8安失5分，包括挨了3發紅不讓吞下本季第5敗。

太空人最近狀態相當火熱，近11場比賽拿下9勝，紅雀則是在6連勝後吞下2連敗。目前太空人68勝39敗，戰績在全美聯排行第一，全大聯盟則僅次於道奇的勝敗69勝38敗，紅雀目前戰績56勝49敗在國聯中區並列第一。

邁利主投5局無失分拿下勝投。（法新社）

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