MLB》克勞佛再見安打 水手延長賽力克老虎（影音）

10局下，水手隊克勞佛（J.P. Crawford）擊出再見安打，隊友衝向前慶賀。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎、水手系列戰第四戰，雙方熬戰10局才分出勝負，10局下半，水手隊靠著克勞佛（J.P. Crawford）再見安打，送回該局率先敲出二壘安打的摩爾（Dylan Moore），以3：2險勝老虎隊，本季雙方首度對壘，水手隊取得四連勝壓倒性勝利。

本季尚未交手過的兩隊，26日開始在水手主場T-Mobile球場進行四連戰，前三場比賽都是由地主水手獲勝，力挽狂瀾的老虎隊，今推出陣中勝投王波伊德（Matthew Boyd）先發力圖止敗，他不受近期交易傳聞影響，繳出6.1局10次三振僅失一分好投，在取得勝投資格下退場，無奈領先大半場的老虎隊，先是在8局下遭到扳平，10局下更被對手以再見安打結束比賽。

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前三局打完雙方戰成平手，4局上半，老虎隊率先發難，第二棒古德朗姆（Niko Goodrum）逮中投手一顆偏高曲球，一棒掃成中右外野方向陽春全壘打，個人本季第10轟，幫助老虎隊1:0先馳得點。

5局上半，老虎隊攻勢再起，史都華（Christin Stewart）先是獲得保送上壘，下棒打者希克斯（John Hicks）擊出一壘安打，此時老虎隊攻佔一二壘，接續上場打擊的卡斯楚（Harold Castro）擊出一支穿越一二壘防線的一壘安打，送回壘上跑者史都華，老虎隊2:0領先。

水手隊打擊受限於對方投手波伊德壓制，前6局僅擊出2支零星安打，攻勢始終無法串連，直到7局下半，才靠著投手接連兩次保送，以及席格（Kyle Seager）適時二壘安打帶動下，成功破蛋，在被得分後波伊德退場休息，接替登板的法默（Buck Farmer）及哈迪（Blaine Hardy）成功守住二三壘有人局面，確保波伊德勝投資格。

8局下半，老虎推派希梅涅茲（Joe Jimenez）上場中繼，他很快地先抓下兩個出局數，看似能穩定下庄的半局，不料卻被下棒打者桑塔納（Domingo Santana）夯出一發左外野野陽春砲追平，本季個人第20轟，當時他向中的是一顆95MPH內角速球，而且還是在是投手已取得兩好球沒壞球絕對投球領先情況下，老虎隊牛棚放火，波伊德無緣本季第7勝。

雙方戰線延長，10局下半，水手隊摩爾先是擊出一支二壘安打上壘，並藉由克勞佛中間方向巧妙落地安打，跑回再見分，終場水手隊3：2險勝老虎隊，四連戰橫掃，而10局上半登板投球的伊萊亞斯（Roenis Elias）則幸運撿到本季第四勝。

（影片來源:MLB官網）

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