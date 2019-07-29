MLB》印地安人王牌投到崩潰 爆氣丟球卻讓球迷都歪樓（影音）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人王牌投手鮑爾 （Trevor Bauer）今先發出戰皇家，狀況連連，先發只投4.1局就被敲9安狂掉8分，連接球都發生失誤，讓他在被教練換下場時情緒大崩潰，氣得把球用力往中外野丟，沒想到這一丟球竟然直接飛過中外野全壘打牆，而賽後他也為自己「幼稚」道歉，不過超狂臂力卻讓球迷全歪樓。

印地安人此役首局就先持得點取得3：0，今推出王牌鮑爾先發，1局下他就被敲3支安打先掉一分，第2局雖有稍微回穩，不過3局下鮑爾又遇亂流，對手靠著安打和保送攻佔一、二壘時，印地安人捕手先發生補逸，讓壘上跑者各推進一個壘包，讓皇家靠著滾地球得分，一壘手包爾斯（Jake Bauers）在處理滾地球又發生失誤，讓皇家兵不血刃直接將比數追平，印地安人在4、5兩局各得1分，好不容易要回領先。



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但5局下鮑爾續投，一上來就被戈登（Alex Gordon）敲出安打，接著中外野手莫卡多（Oscar Mercado）在處理多齊爾（Hunter Dozier）擊出的飛球時，疑似因為被陽光影響誤判，讓球落地彈出場外，形成場地規則的二壘安打，不過鮑爾惡運卻還沒結束，滿壘的時候歐賀恩（Ryan O'Hearn）擊出投手前軟弱滾地球，鮑爾衝下投手丘，第一時間卻沒能將球拿起來，不但錯過雙殺的機會，還讓對手再拿一分。

鮑爾今狀況連連，先發只投4.1局就被敲9安狂掉8分，連接球都發生失誤，讓他在被教練換下場時情緒大崩潰。（法新社）

在鮑爾又被敲出安打，讓皇家再添2分將比數超前後，印地安人總教練也決定換投，憤怒的鮑爾一時情緒崩潰，竟在投手丘上轉身用力將手中的球往中外野，沒想到他臂力驚人，小白球竟直接飛躍中外野410呎（約公尺）的全壘打牆外，而他這一丟不但讓二壘手隊友佛里曼（Freddie Freeman）嚇了一大跳，連壘上的皇家跑者也被嚇到。

而鮑爾情緒性的反應，也讓他在下場後被總教練法蘭柯納（Terry Francon）唸了一頓，賽後受訪時，鮑爾也向所有球迷、隊友和對手們道歉，「這舉動非常不適合，也是非常幼稚的行為，非常不專業的，我真的很抱歉自己出現這樣失當的表現...」

不過鮑爾失控丟球的影片上傳後卻意外引起球迷熱議，雖然有網友指責他行為不當，不過也有許多球迷留言讚嘆他超狂的臂力，「這臂力是真的猛」、「應該要報名雷射肩比賽的」、「我其實覺得蠻有趣的」。

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