MLB》新王牌傑曼5.1局飆9K好投 洋基避免遭紅襪橫掃

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」四連戰最後一場，洋基新王牌傑曼（Domingo German）繳出5.1局失3分好投，送出9次三振，加上羅邁（Austin Romine）、葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）開轟，紅襪單場發生3次失誤導致失分，終場洋基以9：6獲勝。傑曼獲本季第13勝，並列美聯最多。

傑曼前3局沒讓紅襪得分，兩度上演三上三下，第4局則是挨了班尼泰迪（Andrew Benintendi）的兩分砲；洋基打線第3局靠羅邁的兩分砲先馳得點，第4局葛瑞戈爾斯再揮兩分彈，6局上厄謝拉（Gio Urshela）敲二壘安攻回1分，梅賓（Cameron Maybin）敲安再得1分。

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洋基新王牌傑曼。（法新社）

第6局下傑曼遇到亂流，先是投保送，柏格茲（Xander Bogaerts）敲二壘安，讓紅襪攻占二、三壘，馬丁尼茲（J.D. Martinez）敲滾地球出局，但三壘跑者回來得分。洋基這時換坎利（Tommy Kahnle），他連續解決兩人化解危機。

洋基7局上1出局攻占滿壘，葛瑞戈爾斯敲飛球遭接殺，但紅襪中外野手布雷德利（Jackie Bradley Jr.）傳一壘時發生失誤，把球丟到場外，讓洋基兩名打者回來得分。7局下紅襪追1分，但8局上洋基靠紅襪投手沃登（Marcus Walden）暴投再得1分。

9局下洋基派出終結者查普曼（Aroldis Chapman），他表現不穩，被班尼泰迪敲安掉2分，查普曼最後三振查維斯（Michael Chavis），結束比賽。洋基終場以9：6獲勝，避免在基襪大戰4連戰遭對手橫掃。

傑曼此戰投5.1局被敲4安，包含1轟，失掉3分，送出平本季最多的9次三振，獲得本季第13勝，並列美聯最多；紅襪先發塞爾（Chris Sale）投5.1局失6分，吞本季第10敗。

洋基新王牌傑曼。（今日美國）

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