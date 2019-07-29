MLB》從互瞪到失笑 巨人王牌和主審難得的溫馨時刻（影音）

從互瞪到失笑，巨人王牌「瘋邦」和主審難得出現溫馨時刻。（圖片取自大聯盟官網）

〔記者倪婉君／綜合報導〕過去巨人「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）在投手丘上和主審難免有不愉快的時候，但他今天站上打擊區時，卻難得被捕捉到溫馨的漏網鏡頭，他被主審魏斯特（Joe West）提醒自己已遭三振後，兩人都笑了。

在交易大限前，29歲的邦賈納今對教士隊先發，2局上也站上打擊區，結果在2好1壞後，又進來一顆好球，但他似乎沒記清楚球數，又站回打擊區。結果魏斯特就提醒他：「你被三振囉!」接著目送他走回休息室的背影，還忍不住笑了出來，而瘋邦本人也有點不好意思地笑了。

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這對兩人來說，都是少見的溫馨時刻，因為過去他們是有「恩怨」的。4年前的9月25日，邦賈納一樣是對教士先發，主審也是魏斯特，他就不滿一顆外角球被判壞球形成保送，在投手丘上和脫下面罩的魏斯特「互瞪」了近18秒。當時ESPN還算出兩人這樣大眼瞪小眼長達17.7秒，還打趣說或許創下新紀錄。

如今大聯盟《CUT 4》補捉到的鏡頭卻是，魏斯特脫下面罩笑得瞇起了眼，還有些笑彎了腰。另一方面的邦賈納也沒有任何意見，同樣露出笑容。

邦賈納今天在打擊上沒有表現，前兩打席都吞下三振，第3次上場則是觸擊成功。不過他在投球上有斬獲，投7局被敲4支安打失4分，並送出6次三振，率隊7：6贏球，拿下本季第6勝。（註：那場他和魏斯特互瞪的比賽，邦賈納也投了7局只失3分，但最後無關勝敗。）

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