MLB》「天才小史」7局飆9K 勇奪14勝暫居勝投王

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕國民「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）今掛帥先發，面對全聯盟戰績第一的道奇主投7局僅失1分，另飆9K拿下本賽季全聯盟最多的14勝，個人則是正值7連勝，除了投球表現相當優異外，小史今更貢獻一支帶有1分打點的安打，終場國民靠著小史強投豪打的表現下以11：4輕取道奇，在3連戰中扳回一城。

史崔斯伯格拿下本季第14勝，傲視全大聯盟。（法新社）

國民強打倫登（Anthony Rendon）今貢獻3安4打點提供小史最多火力補給，此外多齊爾（Brian Dozier）和索托（Juan Soto）也各貢獻1發兩分砲，其中史崔斯柏格自己也於6局下半滿壘時擊出帶有1分打點的一壘安打，中外野手羅布列斯（Victor Robles）4打數敲3支安打，另還跑回2分。

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道奇今則推派出年輕強投畢爾勒（Walker Buehler）先發，投5.1局被打爆共失7分，其中因隊友失誤所以僅4分是自責分，完全被天才小史7局被敲2安失1分且送出9次三振的表現給比下去，甚至小史還奉送前4局完全比賽，直到第5局才被波洛克（A.J. Pollock）敲二壘安破功，畢爾勒則是吞下本季第2敗。

畢爾勒投5.1局失7分，苦吞本紀第2敗。（美聯社）

道奇本季MVP大熱門貝林傑（Cody Bellinger）今2打數無安打，因一次觸身球而提前退場，6棒游擊手席格（Corey Seager）於9局上半掃出3分打點全壘打替道奇扳回一點顏面。

席格於9局上半敲出3分砲。（法新社）

另外值得一提的是，國民的伊頓（Adam Eaton）在首局就因靠一主審好球帶而被驅逐出場，所幸沒影響到國民本場比賽的整體表現，國民依舊拿下第56勝（49敗），排名國聯東區第2，僅次於勇士，至於道奇雖然輸球但戰績69勝38敗依舊排名全大聯盟第一。

伊頓因向主審抗議好球帶過於激烈而被驅逐出場。（今日美國）

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