游泳》遭孫楊嗆「魯蛇」 斯科特400公尺混合式接力霸氣摘金

2019年世界游泳錦標賽，英國隊摘金。圖左至右依序為蓋伊、皮提、格林班克、斯科特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界游泳錦標賽，曾拒絕合影遭中國好手孫楊罵「魯蛇」的英國選手斯科特（Duncan Scott），昨在400公尺混合式接力決賽中，幫助英國隊摘下金牌。這也是英國隊首次於世錦賽在這項目擊敗美國隊。

400公尺混合式接力決賽，英國隊派出格林班克（Luke Greenbank）、蛙王皮提（Adam Peaty）、蓋伊（James Guy），22歲斯科特則擔任最後一棒，他在自由式游出46.14秒，幫助英國隊逆轉美國，最後英國隊以總成績3分28秒10，勇奪金牌。

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斯科特在400公尺混合式接力賽的自由式中游出46.14秒，是史上第二快成績。美國巨星萊扎克（Jason Lezak）曾在2008年北京奧運400公尺混合式接力賽創下46.06秒的世界紀錄。

這也是斯科特在本屆賽事首面金牌，另外他也在200公尺自由式摘銅。

400公尺混合式接力一向都是美國隊強項，但美國隊昨晚以3分28秒45獲銀，俄羅斯隊以3分28秒81摘銅。中國隊以3分31秒61排在第7。

斯科特。（法新社）

2019年世界游泳錦標賽，英國隊摘金。

美國隊獲銀牌。（歐新社）

俄羅斯隊摘銅。（法新社）

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