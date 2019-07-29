游泳》14歲天才少女直追「女蛙后」 奪銀寫世錦賽史紀錄

年僅14歲義大利游泳新星皮拉圖摘銀，成為世錦賽最年輕的奪牌選手。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕池畔邊再傳驚奇！年僅14歲義大利游泳新星皮拉圖（Benedetta Pilato），昨在南韓光州世錦賽女子50公尺蛙式決賽，僅以些微差距輸給美國「女蛙王」莉莉金（Lilly King），風光摘銀寫下世錦賽最年輕奪牌紀錄。

比賽剛開始，被排在第4泳道美國「女蛙王」莉莉金就遙遙領先，與其他參賽選手距離越拉越遠，只有在「女蛙王」旁邊第3泳道今年才14歲的義大利天才少女皮拉圖，始終緊追在後，最後25公尺兩人看起來已經不相上下，不過蛙式50、100公尺世界紀錄保持者的莉莉金，最後游出29秒84奪金，而皮拉圖則以29秒98敗下陣來，拿下銀牌。

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USA’s Lilly King has had a great time in Gwangju, with two golds to her name, and she made it three in the 50m Breaststroke ahead of Italian teen-sensation, Benedetta Pilato and Russia’s Yuliya Efimova. All the action live! https://t.co/bEozhdW5qV #Swimming #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/DmAIouwgXG — FINA （@fina1908） July 28, 2019

雖然皮拉圖最後以些微差距「銀恨」，不過當這位14歲潛力新星游完在池中看到自己的成績時，興奮地激動淚奔，完全不敢置信自己竟然能與「女蛙王」並駕齊驅，情緒激動到站上頒獎台還無法平復。

皮拉圖（左）賽後情緒激動抱著摘金的「女蛙王」莉莉金（右）。（歐新社）

「跟一般女生不一樣，我從花時間使用社群媒體，也從未去過夜店或舞廳，幾乎把所有的時間都花在游泳和學習上，」賽後皮拉圖受訪時說道，「當初沒有預期到能游出這麼好的成績，但我會繼續腳踏實地、穩扎穩打，『要不要拚奧運？』當然囉！我絕對會到達那裡（奧運）。」

14歲的皮拉圖（左）開心奪下銀牌。（歐新社）

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