游泳》14歲天才少女直追「女蛙后」 奪銀寫世錦賽史紀錄

年僅14歲義大利游泳新星皮拉圖摘銀,成為世錦賽最年輕的奪牌選手。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕池畔邊再傳驚奇!年僅14歲義大利游泳新星皮拉圖(Benedetta Pilato),昨在南韓光州世錦賽女子50公尺蛙式決賽,僅以些微差距輸給美國「女蛙王」莉莉金(Lilly King),風光摘銀寫下世錦賽最年輕奪牌紀錄。

比賽剛開始,被排在第4泳道美國「女蛙王」莉莉金就遙遙領先,與其他參賽選手距離越拉越遠,只有在「女蛙王」旁邊第3泳道今年才14歲的義大利天才少女皮拉圖,始終緊追在後,最後25公尺兩人看起來已經不相上下,不過蛙式50、100公尺世界紀錄保持者的莉莉金,最後游出29秒84奪金,而皮拉圖則以29秒98敗下陣來,拿下銀牌。

USA’s Lilly King has had a great time in Gwangju, with two golds to her name, and she made it three in the 50m Breaststroke ahead of Italian teen-sensation, Benedetta Pilato and Russia’s Yuliya Efimova. All the action live! https://t.co/bEozhdW5qV #Swimming #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/DmAIouwgXG