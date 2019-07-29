MLB》戴維斯選球眼建功 運動家一分氣走遊騎兵（影音）

9局下，圖（右二）戴維斯選球眼建功，滿壘情況下獲得再見四壞保送。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕力拚美聯外卡的遊騎兵隊及運動家隊，今進行系列戰第四場比賽，9局下半領先1分的遊騎兵隊推出救援投手雷克勒（Jose Leclerc）關門，無奈他未能成功守成，滿壘情況下對戴維斯（Khris Davis）投出再見保送，終場運動家隊以6：5險勝遊騎兵隊，系列戰在輸掉兩場之後，拿下二連勝。

2局下半，運動家隊開路先鋒游擊手希米恩（Marcus Semien）在一人出局情形下，逮中遊騎兵隊先發投手派諾（Pedro Payano）內角速球，一棒掃向中左外野方向陽春砲，本季個人第17轟，幫助運動家隊先馳得點。

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運動家隊先發投手費爾斯（Mike Fiers），今將挑戰本季個人第10勝，前五局投來風平浪靜，只被遊騎兵隊擊出兩支零星安打無失分，六局上半遭遇亂流，遭到山塔納（Danny Santana）及馬札拉（Nomar Mazara）狙擊，兩發陽春砲逆轉戰局，巧合的是兩支全壘打皆是個人本季第15轟，遊騎兵隊2：1領先運動家隊。

隊友火力支援來得相當快速，馬上在6局下反超比數，率先上場的奧爾森（Matt Olson）獲得四壞保送，下棒坎哈（Mark Canha）敲出一壘安打，兩名跑者再靠著聘德（Chad Pinder）清壘二壘安打，跑回超前分，聘德則趁傳上到三壘，隨後遊騎兵一壘手山塔納發生失誤，他順勢跑回球隊第四分。

8局上半，雙方比數又產生變化，運動家隊後防索利亞（Joakim Soria）和罕德瑞克斯（Liam Hendriks）抵擋不住遊騎兵猛烈攻勢，秋信守（Shin-Soo Choo）、 山塔納、馬札拉及W.卡胡（Willie Calhoun）接連安打，替球隊扳平戰局，宣告費爾斯無緣本場勝投，隨後卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）滾地球出局，護送壘上跑者馬札拉回到本壘，遊騎兵隊再次超前5：4。

9局下半，遊騎兵隊推出雷克勒關門，他近30場出賽皆未有救援成功記錄，代打何曼（Chris Herrmann）率先安打戰上壘包，本場有全壘打記錄的希米恩則獲得保送，奧爾森適時補上二游穿越安打，送回何曼，雙方再次戰成平手，跑者攻佔一三壘，雷克勒選擇故意四壞保送坎哈，抓下棒打者戴維斯，他在滿球數情況下投出保送，免費奉送對手再見分，總計0.1局投球，失掉兩分責失，丟出高達三次保送，種下敗因，運動家隊崔南（Blake Treinen）則撿到本季第四勝。

（影片來源:MLB官網）

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