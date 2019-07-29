MLB》史瓦伯雙響砲狂轟7分 小熊海電釀酒人並列分區龍頭（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕國聯中區前段班競爭，小熊作客釀酒人主場，小熊左外野手史瓦伯（Kyle Schwarber）今繳出3支3，包括1發滿貫彈和1發3分砲，雙響砲共進帳瘋狂的7分打點，另還有1次觸身球保送，全場4次上壘全跑回本壘得分，小熊靠著史瓦伯瘋狂的打擊表現，終場以11：4擊潰釀酒人。

史瓦伯單場雙響砲，並貢獻7分打點。（法新社）

2局上半1出局滿壘時史瓦伯上場打擊，鎖定第一顆偏高速球揮擊，小白球被擊得相當紮實，直飛上右外野看台，飛行距離達473英尺的大號全壘打。4局上半史瓦伯再敲出一發相反方向的3分紅不讓，靠一己之力就將釀酒人先發投手戴維斯（Zach Davies）給擊潰。6局上半卡拉提尼（Victor Caratini）再補上1發3分砲，這重擊幾乎將釀酒人給扣倒，讓主場球迷都傻了眼。

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卡拉提尼於6局上半的3分砲，一棒重擊釀酒人。（美聯社）

釀酒人2、3棒連線，擔任2棒右外野手的耶利奇（Christian Yelich）單場4支1，其中5局下半的二壘安打替球隊賺進1分，目前連續16場比賽出現安打，本季打擊率3成37、全壘打36支都是全聯盟第一，80分打點則是並列國聯第3。3棒左外野手布朗（Ryan Braun）於8局下半擊出帶有1分打點的二壘安打，三壘手薩拉迪諾（Tyler Saladino）今日狀況奇差，4打數無安打貢獻就算了，還吞下3張老K。

本賽季國聯MVP熱門人選耶利奇，打擊率和全壘打皆為全大聯盟第一，相當有機會衛冕MVP獎座。（美聯社）

小熊先發投手昆塔納（Jose Quintana）投4.2局被敲4安失3分無關比賽勝負，中繼0.1局無失分的布拉契（Brad Brach）則撿到本季第4場勝投。釀酒人先發投手戴維斯投5局被敲4安投3保送失7分，包括兩發紅不讓苦吞本季第4敗。

這場勝利讓小熊於系列賽免遭釀酒人橫掃，近況不佳的小熊近7場比賽輸掉5場，戰績56勝49敗和紅雀相同並列國聯中區龍頭，釀酒人則是56勝51敗排在國聯中區第3，落後龍頭僅1場差，還是很有機會奪回龍頭寶座。

昆塔納投4.2局被敲4安失3分無關勝敗。（法新社）

戴維斯今投5局被失7分，包括挨了兩全壘打。（美聯社）

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