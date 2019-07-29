足球》C羅友誼賽「放鳥」南韓球迷 韓粉絲氣炸了

祖文特斯26日和南韓K聯賽明星隊的友誼賽，C羅整場坐滿板凳。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕義甲祖文特斯日前的亞洲行來到南韓進行友誼賽，當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）卻沒有下場比賽，整整坐滿90分鐘的板凳，讓花大錢進場的南韓球迷相當不爽，灌爆C羅官方的IG。

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祖文特斯這次亞洲行先到新加坡，21日當天上場踢了63分鐘，接著24日到中國南京比賽，上場踢滿90分鐘，甚至還有「PK大戰」，讓中國球迷看得過癮。

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但祖文特斯26日和南韓K聯賽明星隊進行友誼賽，C羅整場90分鐘都沒有上場，現場6萬3千名無緣看到這位超級巨星的表現，讓南韓球迷大為光火。祖文特斯和K聯賽明星隊踢成3：3平手，C羅賽後就直接趕回義大利。

《韓國時報》報導，祖文特斯要從中國飛往首爾時，因豪雨導致班機延誤，26日當天才到機場，晚上就要比賽。祖文特斯也因此取消簽名會，友誼賽甚至還延後1小時才開踢。而C羅整場坐滿板凳，讓南韓球迷狂噓，甚至還高喊阿根廷球星梅西（Lionel Messi）的名字，來諷刺C羅。

南韓球迷等不到偶像C羅上場。（美聯社）

有一名球迷表示，他從釜山跑到首爾觀看球賽，門票花了40萬韓圓（約新台幣1萬541元），來回的交通費則有10萬韓圓。這名球迷等到球賽最後一分鐘，希望看到C羅上場，但最後讓他很失望。他表示感到空虛，「為了看他等了好幾天，我感到非常羞愧。」

南韓主辦單位「The Fasta」今年4月和祖文特斯簽約時，註明有一場表現賽、還有簽名會，C羅也會出席。該合約中包含C羅至少要上場踢45分鐘，

「The Fasta」指出，C羅沒有下場踢球，出乎意料之外，「發現C羅下半場沒有在出賽名單後，我們要求祖文特斯按照合約，讓C羅上場。」該單位表示，「球隊告訴我們，教練和球員都知道這條款，但C羅因為身體因素無法參加比賽，祖文特斯之後也沒有回應我們的電話。」

祖文特斯主帥薩里（Maurizio Sarri）賽後表示，C羅因肌肉問題，沒有讓他上場。

C羅回到義大利後，在個人的Instagram的限時動態上PO出訓練照，並寫著「回家真好」，更加引起南韓球迷不滿，紛紛灌爆C羅的IG。

祖文特斯26日和南韓K聯賽明星隊的友誼賽，C羅整場坐滿板凳。（法新社）

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