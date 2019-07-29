U12世界盃》雙響棒打台灣 日本四番有銘記在心的目標

日本隊高橋昇聖昨單場擊出２支全壘打。（記者黃志源攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃日本隊昨天一路領先，最終以7：4擊敗台灣隊，幾乎確定以A組第一晉級複賽。監督仁志敏久認為，相較上屆苦戰至最後才大逆轉，本屆球員的實力感覺更堅強。

上屆世界盃預賽，日本隊前4局落後4分，5、6局上狂轟7分大逆轉贏球，昨對台灣首局就靠四棒高橋昇聖轟出2分砲，單局灌3分大局，一路領先至終場，仁志監督認為首局就得分相當關鍵。其中，高橋單場雙響，灌進4分打點。

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U12日本隊透過寄送影片方式向全國招募隊員，初次看到高橋的影片時，仁志監督認為揮棒力道很夠，很會抓擊球點，昨天雙響中，高橋能逮中左投林丞宥的曲球轟出全壘打牆外，更讓監督讚不絕口。

高橋表示，前兩打席僅想著要跟上節奏，將球打向中外野，「第一打席擊球後，我就知道會球會出去，但等到真正飛過全壘打牆外，真的非常開心！」先前曾說本屆目標為5轟，昨兌現2轟，他期望自己明對南非能「單場3響」達標。

高橋是唯一來自日本東北的球員，小學、中學都在岩手縣，該縣近年來產出大谷翔平、菊池雄星等大聯盟好手，還有近日席捲日本球界的「令和怪物」佐佐木朗希，岩手縣出好投的印象漸漸深植人心。

27日也有上場投球、對古巴投1.1局無失分的高橋表示，他會看這些好手的投球影片學習，未來若有機會，也想試試看二刀流。

日本今上午以30：0提前4局扣倒斐濟，鈴木拓斗接棒昨日高橋，單場轟出雙響砲，明再贏南非將以預賽5戰全勝晉級複賽。

日本今對斐濟再展長程砲火，鈴木拓斗單場雙響砲。（記者龔乃玠攝）

日本今對斐濟再展長程砲火，鈴木拓斗單場雙響砲。（記者龔乃玠攝）

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