U12世界盃》對抗台灣炎炎夏日 日本從教授習得2招

日本永田晃庄熱到流鼻血。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中央氣象局今發布高溫警報，台南市也在其中，最高溫上看33度，U12世界盃上午賽事戰就有日本球員因太熱，在球場上邊流鼻血邊守備，讓球隊趕緊將他換下場幫他降溫，所幸沒有中暑。

日本斐濟戰在日正當中開打，先發游擊手永田晃庄2局上守備時，用衛生紙塞在左邊鼻孔，血快速染紅。該局結束後，日本隊立即將他換下場，在場邊止血並用冰塊幫他降溫，隨後進入有空調的室內稍作休息。

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日本永田晃庄在場邊降溫治療。（記者龔乃玠攝）

日本隊將冰袋戴在頭上消暑。（記者龔乃玠攝）

預賽有2場上午10點、1場下午2點的球賽，日本隊行前已做好對抗台灣炎炎夏日的準備，場邊不時看到球員走到冰桶旁邊，戴上鮮艷紅色的手套，站在休息室旁邊風扇旁邊消暑，還有套在額頭上的白色冰袋。

這些都是日本隊從研究抗暑的教授習得的專業知識，監督仁志敏久表示，紅色針織手套泡在冰水裡，擠乾後戴在雙手，就能瞬間降溫，而白色袋子裡放冷凍劑後，只要戴在頭上就能降溫，「為了預防中暑，我們想辦法降低體溫。」

日本隊將冰袋戴在頭上消暑。（記者龔乃玠攝）（記者龔乃玠攝）

紅色手套也是日本隊消暑的秘密武器。（記者龔乃玠攝）

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