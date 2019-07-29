NBA》坎特今夏轉戰塞爾提克隊 新賽季全力助球隊衝擊總冠軍

土耳其中鋒坎特（Enes Kanter）今夏轉戰塞爾提克隊，全新賽季將幫助球隊全力衝擊總冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕土耳其中鋒坎特（Enes Kanter）今夏轉戰塞爾提克隊，連手同樣由黃蜂轉隊來的沃克（Kemba Walker），搭配原有陣容塔圖姆（Jayson Tatum）和J.布朗（Jaylen Brown），打造全新樣貌的綠衫軍，坎特表示，相當開心能來到這支球球隊，全新賽季將全力幫助球隊衝擊總冠軍。

坎特上賽季中被尼克隊交易至拓荒者隊，並攜手隊友闖進相隔19年的西區決賽，無奈最終慘遭勇士4：0橫掃，坎特今夏決定出走，轉戰塞隊，他的理由相當簡單，快樂打球是首要條件，金錢多寡則是其次，「最重要的是去一支你真正能感到高興的球隊，並有奪得總冠軍呼聲的球隊。」

請繼續往下閱讀...

沃克今夏離開效力7年夏洛特，新賽季將擔綱塞隊主控，坎特對於這位新隊友也給予高度評價，並期盼能早日與他合作，「我知道他是一個什麼樣的領導者，他是一個了不起的球員，他絕對是我選擇波士頓的最大原因之一。」

即便塞隊奪冠呼聲沒上季來的高，但外界看來它們仍是一支優秀的球隊，坎特認為，全新陣容依舊大有可為，「我覺得團隊非常年輕，願意學習，我覺得我們可以擊敗任何任何球隊。我們所要做的就是成為好朋友，待在一起，這絕對是一個非常激勵人心的賽季。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法