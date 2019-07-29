NBA》重申絕不會交易羅素 勇士高層：白癡才會這麼做

勇士高層認為用頂薪簽下D.羅素後，又把他交易出去是一件很蠢的事。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今夏與籃網透過先簽後換，以4年1.7億美元簽下D.羅素（D'Angelo Russell）。雖然之前傳出勇士交易D.羅素只是時間上的問題，不過一位勇士高層在接受《RealGM》採訪時表示他們希望能讓羅素頂替杜蘭特（Kevin Durant）離開留下的空缺，所以根本不可能把他交易出去。

勇士季後續留「KD」杜蘭特失敗，在與籃網先簽後換的交易中，得到2015年選秀榜眼D.羅素，但美媒普遍認為這只是過渡期操作，認為勇士很可能繼續動作，送走這位23歲的年輕控衛，讓他成為灣區過客。

請繼續往下閱讀...

近日一位勇士隊不願具名的高層在接受《RealGM》採訪時對記者史密斯（Keith Smith）明確表示他們絕對不會把23歲的控衛D.羅素交易出去。

「我很想保持禮貌，但這真的是我聽過最蠢的事。」當被問到關於D.羅素交易傳言時這位勇士高層說道，「他是一位只有23歲的全明星球員，而且剛剛簽下一份4年的合約。我們簽下他是為了交易他？不，簽他是因為我們需要一位全明星球員來頂替我們失去的另一位全明星球員。」

曾被譏為「水貨榜眼」的D.羅素今年大爆發，場均21.1分、3.9籃板和7次助攻都寫下生涯新高，本季不但帶領籃網殺進季後賽，還被欽點頂替受傷的溜馬一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）入選今年的全明星賽。

而在今年3連霸失利，招牌球星杜蘭特遠走籃網，勇士在用頂薪簽下射手K.湯普森（Klay Thompson）和前籃網一哥D.羅素（D'Angelo Russell）後，陣容也有了不少的變化，D.羅素也被在當家射手K.湯普森因左膝前十字韌受傷缺席期間，適時提供外線火力支援。

勇士冠軍陣容進入重建。（資料照，法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法