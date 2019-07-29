籃球》選秀幾家歡樂幾家愁 成力煥落選後宣布退休

成力煥宣布退休。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕CBA選秀會今登場，台灣有6名選手參與，創下史上最多紀錄，結局幾家歡樂幾家愁。

SBL新科助攻王林韋翰，上季打出生涯年，還曾締造單場得分、助攻「雙20」的紀錄，也完成過大三元，最終在第5順位被青島雙星選中，成為本屆選秀會最高順位的台灣選手。

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旅美好手吳永盛則在首輪第8順位被上海久事相中，UBA國立體大畢業生楊盛硯則於次輪第18順位被新疆廣匯挑中，總計3名台將被選上，同樣寫下歷史新猷。

林秉聖、鄭瑋和成力煥則未受青睞，成為落榜生，其中成力煥也在落榜後宣布退役，告別11年的籃球生涯。

成力煥退役聲明稿：

11年了，從我立定志向要當個職業籃球員開始已經過了11年，也早在CBA選秀之前我就告訴自己如果最後沒談成，這將會是我籃球職業生涯的終點。

11年的時間與大部分從小科班的球員比起來要短上許多，但我也因為起步的比較慢，需要付出加倍的時間與努力來趕上他們，一路走來真的感謝陪伴在我身邊的人願意諒解。

由於生涯早期大半的時間是在學習與從板凳出發，我從來不是一個數據多漂亮的球員，但可能就是這樣的經歷，磨練出我隨時準備好的心態，因為機會往往稍縱即逝。最後還贏得新竹球王或成準煥之類的綽號我已經覺得很滿足了。

我愛籃球，用生命在愛，我本不應該走上這條不屬於我的路，但還是因為這份熱愛硬闖了11年，大家一定覺得我會說要感謝的人太多之類的其實不然，一路走來想看我笑話的人一直比較多，可能我不屬於這圈子，可能我個性上特立獨行，但我還是感謝一幫球員兄弟，讓我一路走來有笑有淚。

最後，我想跟成力煥說，謝謝你，謝謝你努力不懈了11年，如今到了瀟灑轉身的時刻了。

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