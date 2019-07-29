MLB》有球隊想換張育成！印地安人記者分析交易可能性

張育成在今年完成他大聯盟的初登場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕距離大聯盟的731交易大限只剩下2天左右的時間，印地安人隊《cleveland.com》記者Paul Hoynes爆料，台灣好手張育成吸引了一些球隊的興趣，他有可能會在交易大限前轉隊。

Paul Hoynes透露，印地安人隊不僅有鮑爾（Trevor Bauer）一人引起到其他球隊的興趣，今年剛完成大聯盟初登場的張育成，同樣也吸引到一些關注。

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Hoynes說明，印地安人隊目前沒有迫切交易張育成的需要，同時張育成在印地安人隊的農場系統當中是有價碼的。因為印地安人隊下季有很高的機率不會把前明星二壘手奇普尼斯（Jason Kipnis）留下（球隊在2020年有250萬美元的買斷權），張育成可能會遞補奇普尼斯的先發位置，因此其他球隊若想換取張育成，必須得支付符合印地安人隊的報價。

張育成。（資料照，法新社）

張育成在日前更新的大聯盟新秀排行榜當中，被列在印地安人隊新秀排名第10名，他今年在3A有著.274／.347／.452的打擊三圍，同時還有6發全壘打、10支二壘安打以及1支三壘安打，攻擊指數0.800。

由於印地安人隊的游擊以及三壘分別佔據明星選手林多（Francisco Lindor）與拉米瑞茲（Jose Ramirez），張育成很難在印地安人隊內野的左半邊搶到先發位置，因此他若要常駐印地安人隊先發名單，狠高的機率會是擔任二壘手的角色。

（左起）張育成與林多。（資料照，法新社）

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