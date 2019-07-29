MLB》超級工具人掛傷 道奇向水手盤來尼格隆

尼格隆將頂替赫南德茲進入傷兵名單後留下的空缺。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯西區龍頭道奇與水手日前完成一筆交易，將小聯盟內野手卡斯楚（Daniel Castro）送至水手，換來工具人尼格隆（Kristopher Negron），以補上陣中超級工具人赫南德茲（Kike Hernandez）進入傷兵名單留下的空缺。

根據《洛杉磯時報》報導，赫南德茲是在美國時間週三面對天使隊時在一次揮擊中導致手腕受傷，他在兩天後曾進行MRI檢查，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）始終未對外透露更多細節，只說赫南德茲進入傷兵名單是無可避免之事，預估回歸時間則將「不會比一個月還長」。

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由於另外一位內野手泰勒（Chris Taylor）也在7月中旬因骨折進入10天傷兵名單，道奇內野已無太多可用之兵，球團才會當機立斷進行這場交易。尼格隆今年在水手出賽9場、打擊率0.227。在7月16日升上大聯盟前，在3A則有打擊率0.310、攻擊指數0.899、12轟的成績。

今年33歲的尼格隆在2006年獲紅襪選秀，2012年在紅人隊首登大聯盟，道奇隊將會是他第四支大聯盟球隊。生涯裡除了投手與捕手，其他每個位置他都曾經鎮守過。羅伯茲表示，尼格隆主要會擔任防守替補以及代跑的工作。

道奇送走的小將卡斯楚今年多半在3A度過，出賽45場，繳出打擊率0.241的成績。

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