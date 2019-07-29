MLB》大都會搶到藍鳥王牌下一步？大牌記者們：交易還沒結束

史卓曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕原本一直被媒體預測將會在731交易大限當賣家的紐約大都會隊，今天透過交易迎來藍鳥王牌先發史卓曼（Marcus Stroman），同時還沒有送出「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）、惠勒（Zack Wheeler）與終結者狄亞茲（Edwin Diaz），大聯盟官網預測，大都會在大限截止日前，應該還會再度進行交易。

《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）透露，大都會隊現在與惠勒簽下延長合約的機率相當低，同時在惠勒與辛德加德之間，大都會隊很可能會賣掉其中一人。

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《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）指出，大都會認為，透過交易先把史卓曼給網羅陣中，不僅能夠補強輪值，同時可以減少市場上的先發選擇，這樣就能提高其他球隊對於惠勒與辛德加德的需求。

辛德加德。（資料照，今日美國）

日前《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）透露大都會隊打算把辛德加德交易給教士隊，並透過從辛德加德交易案中獲得的一部分籌碼，與藍鳥隊換取史卓曼。如今大都會尚未將辛德加德交易出去，就已經換到了史卓曼。羅森索認為，這證明了大都會並沒有想要重建，而換來史卓曼的目的在於事先填補他們可能交易掉二、三號投手的缺，因此他認為辛德加德還是有可能被交易出去。

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