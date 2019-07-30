U12世界盃台灣小將持續激戰 今日預告與轉播

U12世界盃台灣隊。（記者龔乃玠攝）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟僅有一場比賽的轉播，為勇士對上國民的國聯東區內戰，勇士將派出凱可（Dallas Keuchel）對上國民的孔賓（Patrick Corbin），雙方目前暫居國聯東區前兩名，究竟誰能拿下系列賽的第一場比賽呢?別忘了鎖定轉播囉!

中職同樣只有一場賽事的轉播，由統一的羅里奇對上桃猿的尼克斯，誰能繳出較好的投球表現幫助球隊拿下勝利呢?

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日職的部分有三場比賽，第一場是樂天對上火腿的比賽，第二場則是軟銀對上西武，西武將派出今井達也對決軟銀的高橋禮，第三場是巨人對上廣島，巨人將派出本季的王牌山口俊對決廣島本季首度登場的洋將蒙提拉（Emailin Montilla），別錯過轉播囉!

U12世界少棒錦標賽仍火熱進行中，今天仍有三場賽事進行，第一場是南韓對上義大利，第二場是南非對上日本，第三場則是我國小將對決斐濟的比賽，別忘了為我國小將加油打氣囉!

MLB

07:00 勇士@國民 FOX體育、FOX體育3台

中職

18:35 統一獅@Lamigo桃猿 ELEVENSPORTS1

日職

17:00 樂天@火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

17:00 軟銀@西武 FOX體育

17:00 廣島@巨人 緯來育樂台、愛爾達體育2台

U12世界盃少棒錦標賽

10:00 南韓vs.義大利

14:00 南非vs.日本

18:30 斐濟vs.台灣

地點：亞太棒球訓練中心

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

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