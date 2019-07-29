MLB》沙巴西亞進10天傷兵名單 洋基可能再次啟用假先發

沙巴西亞進10天傷兵名單。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天好不容易在與世仇紅襪隊的系列賽拿下一勝，球隊卻在比賽前傳出噩耗，陣中老將先發沙巴西亞（CC Sabathia），因為右膝發炎被放進了10天傷兵名單。

這個噩耗對洋基近幾場爆炸的先發來說更是雪上加霜，洋基先發群才剛創下7場比賽被轟23發全壘打，失掉73分的難堪紀錄，如今他們可能得再次啟用以格林（Chad Green）做為假先發的策略。

請繼續往下閱讀...

格林今年先發8場比賽都是假先發。（資料照，今日美國）

洋基總教練布恩（Aaron Boone）透露，把沙巴西亞放進傷兵名單的這個決定是在周日的比賽結束後才確定的，沙巴西亞預計會進行注射治療他的膝蓋。布恩並不確定這位老將能否在10到14天左右歸隊，因為這個傷勢有時候會困擾著他。

沙巴西亞最近兩場先發都投不到5局，並且都失掉5分以上，布恩認為他的傷勢可能是導致他表現不佳的原因。布恩說：「膝蓋的傷勢總是影響著他，這也是為何他與他早期的投球形態不同的原因，膝蓋的問題對他來說真的是個麻煩。」

《紐約郵報》表示，洋基的先發輪值可能會因應沙巴西亞進入傷兵名單做出調整，洋基接下來在主場迎戰響尾蛇的系列賽，將由哈普（J.A. Happ）以及田中將大擔任一、二戰的先發，不過如果洋基沒有打算調整先發，那沙巴西亞的輪值空缺將會由假先發來擔任。

因應沙巴西亞進入傷兵名單，洋基將把工具人韋德（Tyler Wade）從3A拉上大聯盟。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法