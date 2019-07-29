台灣少棒隊於軟式野球世界大會奪冠！ 王奕翔獲賽會MVP

以新竹縣關西國小為主的我國少棒國家代表隊今天揚威日本東京，讓青天白日滿地紅的我國國旗在IBA（第37回少年軟式野球世界大會）世界少棒賽冠軍台上飄揚！（圖由關西國小校長田世崇提供）

［記者黃美珠／竹縣報導］以新竹縣關西國小少棒隊為主的我國少棒國家代表隊今天傳回捷報，他們今天在東京抱回「第37回少年軟式野球世界大會（IBA）」的冠軍，讓青天白日滿地紅的我國國旗飄揚在會場！消息傳回，新竹縣各界都感到非常振奮，該隊的投手王奕翔更獲得這場賽事的最有價值球員（MVP）獎！這支勝利隊伍預計 31日、週三下午返抵松山機場，要把榮耀跟全台分享。

關西國小校長田世崇越洋受訪說，這次參賽隊伍共有12隊，除了台灣，還有美國、日本、巴西、祕魯、新加坡、韓國等，採淘汰制，關西國小預賽就以分組第1名的表現直接進軍前4強。

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我國少棒國家代表隊今天在日本東京的世界賽上摘金，每個人歡喜地等待著金牌掛上身。（圖由關西國小校長田世崇提供）

他說，可以拿到這樣的好成績，首功非總教練紀諺廷莫屬，他不僅調度、指揮有神，更讓所有隊員樂在「玩」棒球，這最難能可貴。

此外另2名教練郭瑞穎、王國銘，在他們國小的時候也分別在這個IBA的賽場上分別拿到亞軍和冠軍，這次他們一起把這份榮耀傳承給關西國小的少棒隊，也寫下另一頁的不可多得的歷史。

我國少棒國家代表隊投手王奕翔（左）獲得「第37回少年軟式野球世界大會」的MVP大獎。（圖由關西國小校長田世崇提供）

紀諺廷說，他們可以進入前4強，關鍵戰役就在預賽跟韓國隊對陣時，當時的投手王奕翔完全壓制住對手，投完全場無失分，我們以1比0順利晉級。

接著在今天早上先登場的4強首戰，率先對上的是多屆冠軍霸主的日本江戶川隊。結果王奕翔在3局之後再度上場救援成功，最後才交給李友仁完封，這場比賽以2比0獲勝後，接著直接搶冠軍。

在日本東京的世界賽上摘金，我國少棒國家代表隊的小將們用90度鞠躬禮，謙卑向球場上的每1個隊伍致敬。（圖由關西國小校長田世崇提供）

冠軍戰由日本大阪隊先攻，1局上半就率先搶下1分，關西小將們並沒有被挫折到，1局下半立刻還以顏色扳回1城。雙方後來持續拉鋸，6局上半結束，我方沒有再失分。

剩下最後半局，我方利用1人被保送上壘的機會搶攻2壘後，在2人出局下，利用1支安打再度奔回本壘，最後以2比1氣走大阪。

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