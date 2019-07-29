MLB》星二代全到齊！藍鳥近日有望升上游擊超新星

小畢歇特有望在近期登上大聯盟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥隊陣中名將之子有望在近期合體，根據專欄作家達菲迪（Shi Davidi）在推特上指出，藍鳥很可能會在最近就將另外一位潛力新秀小畢歇特（Bo Bichette）升上大聯盟。

今日藍鳥才剛與同區的光芒隊完成一筆交易，將工具人索賈德（Eric Sogard）送走，而他留下的空缺被認為很可能將由小畢歇特頂替，原為藍鳥游擊手的賈維斯（Freddy Galvis）也勢必得移防其他位置。

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小畢歇特最讓人期待的是他在攻擊端的表現，上乘的揮棒速度以及紮實的擊球功力，《棒球美國》在打擊技巧上給他70分（20-80分量尺）的優質評價，力量部分也有55分、高於一般水準的表現。

小畢歇特今年季初因左手受傷影響上到大聯盟的進度，而回歸後他在3A的181個打席中，繳出打擊三圍.287/.343/.503、7轟、12次盜壘的成績。

在陣中已有兩位名將之子小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與小比吉歐（Cavan Biggio）後，如今第三位名人堂球星的兒子也即將在大聯盟合體，藍鳥隊的未來勢必會引發更多期待。

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