跆拳道》吳兩平罷免案過門檻 五人小組啟動搶救跆拳

全國跆拳道協會今舉辦的第12屆第一次理、監事聯席會，罷免理事長吳兩平乙案最後通過第一階段門檻。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕全國跆拳道協會近期風波不斷，理事長吳兩平捲入多項官司，原本宣布今天所舉辦的第12屆第一次理、監事聯席會將暫停，未料引起反彈，最後仍照常舉行，地點改在跆拳道協會，並由列席的理事應曉薇提案罷免理事長吳兩平乙案，最後通過第一階段門檻。

根據規定，罷免理事長聯署書，要通過3分之1理事同意，並且會議的出席率必須過半才能將罷免案送於內政部，並且給予理事長15天答辯時間，最後在召開第二次會議，最終必須通過3分之2理事同意，才能完成罷免。

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35名理事今有18位出席，其中15名投下同意票，達到第一階段罷免門檻；為了怕跆拳道因罷免案陷入空轉，會議中也成立5人小組，讓協會事務能繼續運作。

五人小組成員分別是前國家隊總教練李佳融、劉聰達、教練王文通、林德昭與議員應曉薇。李佳融表示，目前訓練組幾乎已呈真空狀態，組長與副組長皆已離職，群龍無首，期盼體育署能協助，盡快找到接任人選，否則接下來8月的越南公開賽及無錫品勢大獎賽有可能開天窗。

另外，兩位被理事長臨時解職的副秘書長楊凱和魏瑞賢，被理事會一致通過，續任原職。

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