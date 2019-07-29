U12世界盃》黃天賜、余硯誠開轟 台灣16：0「扣倒」捷克

黃天賜首局轟出全壘打。（記者龔乃玠攝）

〔體育中心／綜合報導〕U12世界盃台灣隊今晚對上捷克，台灣隊局局有攻勢，全場猛敲15安、其中包括隊長黃天賜與余硯誠皆敲出兩分砲，終場以16：0「扣倒」捷克隊，目前戰績為3勝1負。

一局上由台灣隊先攻，開路先鋒葉弘仁率先擊出反方向的三壘安打，下一棒江宗駿獲保送，輪到第三棒江庭毅打擊時，江宗駿逃過差點被夾殺的命運，成功盜上二壘，葉弘仁則趁機回到本壘得到第1分。江庭毅此時再補上一支二壘安打，江宗駿跑回第2分。接下來輪到隊長黃天賜上場打擊，他逮中第一顆球，一棒敲出中外野方向的二分砲。台灣隊第一局就取得4分領先。

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第二局葉弘仁一開始就選到保送，並靠著盜壘與失誤上到三壘，下一棒江宗駿適時敲安，台灣隊再添1分。兩出局後，余硯誠敲出左外野方向的深遠安打，江宗駿回來得到台灣隊全場第6分。

三局上，蔡韋辰一上場就敲安，吳菖育卡里路．曼格格蔡韋辰靠著暴投回來得分，兩出局後江宗駿左外野方向穿越安打，台灣隊再添1分。

第四局一出局後，許子承因觸身球上壘、再靠暴投上二壘，兩出局一三壘有人時，台灣隊再靠著捷克隊牽制失誤得到此役第9分。

五局上台灣隊繼續延續攻勢，江宗駿一上場就敲安、接著盜上二壘。二出局後，第五棒余硯誠敲出左外野方向的兩分砲，比數拉開至11分。接著台灣隊再攻佔一三壘，代打王佑恩、朱育明、再敲安建功，江宗駿更敲出全場個人第4支安打，台灣隊此局海灌7分，5局下，才剛轟完全壘打的余硯誠接替上場投球，被敲1安、送出1K，沒有掉分。終場台灣隊就以16：0擊敗捷克隊、提前結束比賽。

台灣隊余硯誠5局上轟出全壘打（記者龔乃玠攝）

台灣隊余硯誠5局上轟完全壘打，5局下投1局無失分。（記者龔乃玠攝）

台灣隊今派出郭宸安先發，他主投2局送出3K，僅被敲出1支安打。

台灣隊本日先發投手郭宸安。（記者龔乃玠攝）

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