棒球》上週才宣布退休 荷蘭國家隊巨投今驟逝、享年34歲

荷蘭長人投手范米爾今驚傳驟逝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕荷蘭棒壘球協會（KNBSB）稍早發表聲明證實，國家隊投手范米爾（Loek van Mil）在當地時間週日傍晚過世，享年34歲。由於范米爾家人想要保持低調，荷蘭棒協並未透露太多細節，不過據了解應與去年一場登山意外有關。

去年12月，效力澳職布里斯本俠盜隊的范米爾在一次隨隊到坎培拉比賽時到戶外登山，不料卻在途中滑倒、撞到石頭而陷入昏迷，據悉他昏迷的時間長達24小時，讓隊友遍尋他不著，而最後竟是被袋鼠的聲音吵醒。隨後他在山中遇見一位好心的登山客、將他送到醫院急救。范米爾當時不僅有嚴重的出血狀況、頭部高達14處骨折、還有耳膜破裂的狀況，不過他卻在住院六天後就出院，甚至還回到投手丘上繼續奮戰，在當季的季後賽投了4.2局、防禦率1.93，最後與俠盜隊一同拿下隊史第4座冠軍。

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范米爾身高216公分、是棒球場上罕見的長人，他在2005年以國際自由球員身分與雙城隊簽約，不過在流轉至天使、印地安人與紅人隊後，始終沒有機會升上大聯盟。隨後他除回到荷蘭加入庫拉索海王星隊外，也曾繼續飄洋過海，先後加入日職的東北樂天金鷲與澳職的阿德雷德鯊魚及俠盜隊。

范米爾從2007年世界盃開始就是荷蘭國家隊常客，2017年時也曾披上國家隊戰袍參加世界棒球經典賽。據了解，他上週才因傷勢帶來的後遺症，表示自己將停止與所有棒球相關的活動、宣布退休，不料如今卻驟逝消息，令人不捨。

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