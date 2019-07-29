中職》雙獅主題日力邀林育羣台南主場開唱 展現好聲音感動你我

0804雙獅主題日林育羣賽前開唱。（統一提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019年8月3及4日連續兩天週末假期，統一獅下半季第二檔主題活動，推出球迷眾所期待的台日雙獅聯名主題活動，繼首日8.3邀請埼玉西武獅ＯＢ東尾修擔任開球嘉賓，第二天8.4特別邀請西武鐵道代言人「小胖」林育羣蒞臨台南棒球場賽前開唱。

去年雙獅主題日新莊棒球熱鬧展開，首度邀請「小胖」林育羣為雙獅主題日展現好歌喉，響亮高亢美妙聲音，成為雙獅主題日賽前表演焦點之一。今年雙獅主題日相隔三年，再次回到台南棒球場熱鬧舉辦，也特別邀請「小胖」林育羣蒞臨獻唱，將帶給棒球迷如癡如醉的好聲音。

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林育羣表示：「很高興能夠再次獲得獅隊邀請為雙獅活動獻唱，之前曾去過新莊、天母看過獅隊比賽，這次首次來到台南棒球場表演，尤其是來到獅隊專屬的主場，很期待能夠和球迷一起互動見面，也邀請大家一起來台南玩」

本週統一獅主場活動賽程

8.2（五） 18：35 象vs獅 台南棒球場

8.3（六） 17：05 象vs獅 台南棒球場 開球嘉賓：埼玉西武獅ＯＢ東尾修

8.4（日） 17：05 象vs獅 台南棒球場 賽前表演：西武鐵道代言人「小胖」林育羣

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