足球》南韓球迷怒氣沖天 祖文特斯將發聲明道歉

C羅板凳坐好坐滿。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）率領的祖文特斯日前造訪南韓踢友誼賽，不過他連1分鐘都沒有上場，讓現場的球迷氣到跳腳，還灌爆C羅的臉書洩憤。不過根據韓媒的報導指出，祖文特斯將會針對此事發聲明道歉。

南韓主辦單位「The Fasta」今年4月和祖文特斯簽約時，內容就有一條規定C羅至少要上場45分鐘，但到了比賽當天，C羅因為身體因素無法上場，讓祖文特斯的誠信受到質疑。不過最讓南韓球迷憤怒的是，C羅回到義大利後，馬上PO出一段高強度訓練的影片，讓球迷的心裡很不是滋味。

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《南韓先驅報》報導，有鑑於南韓球迷的炮轟，主辦方官員Robin Jang趕緊出來滅火，「祖文特斯的高層已經和我談過了，他們表示，在南韓發生的事情都是俱樂部的判斷錯誤，這是球隊歷史最丟臉的一刻。他們為此事深深感到抱歉，並且將會在近日開會討論此事並發表道歉聲明。」

Robin Jang也無奈的說：「履行合約內容本來就是球隊應該遵守的承諾，但身為主辦方也有道義上的責任。球迷們都想看到C羅上場，我們認為這件事情祖文特斯的做法是錯誤的。如果能讓時間倒轉，我們絕對會直接拒絕祖文特斯進行友誼賽的要求。」

C羅板凳坐好坐滿。（歐新社）

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