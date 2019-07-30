NBA》林書豪續留NBA？ 美媒辣評推測下一站

林書豪還沒能找到下季的新東家。（資料照，美聯社）





〔記者吳孟儒／綜合報導〕林書豪日前在分享會吐露對於未來前途茫茫的無奈，一度情緒崩潰落淚，消息傳回美國，出現不少正反意見，前隊友跳出替他暖心喊話，但也有媒體一針見血，直言他下一步是前進中國。

儘管上季隨暴龍隊風光奪冠，但林書豪總決賽出賽時間受限，上場不到1分鐘，數據皆掛蛋，無法在場上發揮其價值，讓他在今夏投身自由市場面臨最大困境，也深刻感受自己快被NBA放棄。

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林書豪談到等待下家的漫長過程，情緒潰堤的影片引起各界高度關注，消息傳回美國後，老鷹前隊友T.楊恩（Trae Young）和昔日湖人戰友希爾（Jordan Hill）都送上暖心打氣，但退休後轉任球評的柏金斯（Kendrick Perkins）評論倒是直言不諱，表示林書豪的處境正是球員得面臨的殘酷現實面，「當聯盟要淘汰你，你很難避免這樣的情況，所以身為450名擁有待在NBA特權的球員，必須好好珍惜機會。」

《紐約時報》記者Marc Stein認為，林書豪即將邁入31歲，移動能力下滑是一大劣勢；《The Athletic》記者Dave DuFour則辣評，豪小子在總冠軍賽出賽時間過少是警訊之一，「他表現得不再那麼出色了。」他認為林書豪新賽季很可能會前進中國。

至於下一站到底在哪？林書豪在返台活動時已多次強調，會再與經紀人討論，評估所有條件後再決定。

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