NBA》絲毫不怠慢 勇士「新浪花兄弟」合體練球

〔體育中心/綜合報導〕雖然杜蘭特轉戰籃網,、另外K.湯普森也在養傷,新賽季前幾個月將缺陣,不過勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)也獲得新幫手羅素(D'Angelo Russell),兩人絲毫不浪費時間,今天已經合體練球,備戰新賽季。

如果羅素維持上季在籃網隊的績效,新賽季他與柯瑞的雙人組合場均能夠得到48.4分和12.2次助攻。今天羅素在IG上傳了他與柯瑞一起練球的合照,另外一張照片,先前與勇士簽下雙向合約的柯瑞妹夫D.李伊(Damion Lee)也出席練球。

D’Angelo Russell already getting work in this offseason with new teammates Steph Curry and Damion Lee (IG: coachbrandonpayne) pic.twitter.com/WpTasswya7