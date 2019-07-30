NBA》絲毫不怠慢 勇士「新浪花兄弟」合體練球

〔體育中心／綜合報導〕雖然杜蘭特轉戰籃網，、另外K.湯普森也在養傷，新賽季前幾個月將缺陣，不過勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）也獲得新幫手羅素（D'Angelo Russell），兩人絲毫不浪費時間，今天已經合體練球，備戰新賽季。

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如果羅素維持上季在籃網隊的績效，新賽季他與柯瑞的雙人組合場均能夠得到48.4分和12.2次助攻。今天羅素在IG上傳了他與柯瑞一起練球的合照，另外一張照片，先前與勇士簽下雙向合約的柯瑞妹夫D.李伊（Damion Lee）也出席練球。

D’Angelo Russell already getting work in this offseason with new teammates Steph Curry and Damion Lee （IG: coachbrandonpayne） pic.twitter.com/WpTasswya7 — Alex Didion （@Alex_Didion95） July 29, 2019

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