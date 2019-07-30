足球》一輩子巴薩人？ 球團願給梅西終身合約

巴薩隊長梅西這賽季帶領巴薩成功衛冕西甲冠軍。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕西甲豪門巴塞隆納將提供當代最佳球員梅西（Lionel Messi）一份終身合約，此合約性質與2年前和另一位巴薩傳奇中場伊涅斯塔（Andrés Iniesta）所簽差不多，這份終身合約可提供球員退休後回到球隊來執教或是擔任球團行政人員。

《AS》報導指出，梅西現階段和巴薩的合約將於2021年到期，而巴薩球團將在近期和這位打破多項紀錄的傳奇球員及其團隊商討終身合約內容。2018年選擇離開巴薩去到日本J1聯盟，並效力神戶勝利船的前巴薩隊長伊涅斯塔已於2017年和巴薩球團簽訂終身合約。

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現年32歲的梅西在現有合約結束時將滿34歲，一個足球員面臨體能下滑的年紀，也是一個球員面臨續戰或是退休轉戰跑道的關鍵時期，而巴薩在此刻就願意提前給予梅西一份終身合約意味著對於梅西的看重，讓梅西能在退休之後即有個轉換跑道的選擇，並且能繼續為「後梅西時代」的巴薩奉獻，將成功的經驗傳承下去。

巴薩主席巴托梅烏（Josep Bartomeu）承認巴薩正在準備一份終身合約給梅西。「我們認為我們需要開始為『後梅西時代』做準備了。」巴托梅烏向《路透社》表示：「我們需要準備好以迎接梅西選擇退休後的時代，但身為巴薩主席的我還是希望梅西能在巴薩踢得越久越好。」

巴薩2018–2019賽季拿下西甲聯賽冠軍，已連續兩個賽季於西甲封王，梅西以36顆進球拿下西甲金靴和歐洲金靴，13次助攻則並列西甲助攻王，歐冠賽場則是以12顆進球榮登該賽季進球王。

巴薩前隊長伊涅斯塔（圖右）現效力日本J1聯盟的神戶勝利船。（資料照，美聯社）

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