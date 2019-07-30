MLB》替令和怪物抱不平 達比修「召喚神龍」嗆大前輩

達比修有砲轟日本高中棒球界，也槓上老前輩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「令和怪物」佐佐木朗希4天內狂投323球，帶隊挺進甲子園地方大賽決賽，但關鍵一役未登板，最終球隊輸球，無緣晉級甲子園，引發許多球迷不滿，也遭到棒球界前輩痛批。對此，小熊日籍強投達比修有砲轟日本高中棒球界，更因此槓上傳奇名將張本勳。

大船渡高校「令和怪物」佐佐木朗希曾飆出163公里火球，吸引大批大聯盟和日職球探目光，日前率領球隊打進甲子園地方大賽決賽，但因4天內投了323球，總教練國保陽平表示，由於天氣太熱（當地高溫32度），加上投球間隔太短，為了保護他不要受傷，決定不讓他投球。

請繼續往下閱讀...

大船渡高校在決賽以2：12敗給大谷翔平母校花卷東高校，無緣挺進甲子園，此舉也惹火了不少球迷，大船渡高校湧入上百通抗議電話，怒斥「為什麼沒讓佐佐木先發！」

日職傳奇名將、現任球評張本勳也不贊同讓佐佐木休息，他在TBS「早安週日」節目上表示，佐佐木不能在決賽中登板非常可惜，這完全浪費了這三年的練習，「如果害怕受傷的話，那就不要打球，受傷是球員的宿命。」張本勳說道。

達比修有日前受訪談到佐佐木時表示，他認為日本高中球界保護小球員的生涯，尤其是投手，必須要針對投球限制、休息天數以及中暑等問題來加以規範，他也反嗆網路酸民，「那些問說佐佐木怎麼沒上場投球的人，根本沒有站在孩子們的立場去想。」

達比修有也在推特發文槓上前輩張本勳，「如果神龍可以實現我的願望的話，我一定會請祂停掉這個單元。」這則貼文在網路上引發迴響，目前已有近15萬人按讚。

達比修有。（資料照，法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法