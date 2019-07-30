足球》「內馬爾若想走，球團就別留他了！」 大巴黎隊友說話了

內馬爾已表明想離開巴黎聖日耳曼，下家可能為巴薩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力法甲豪門巴黎聖日耳曼的「巴西天王」內馬爾（Neymar Santos Júnior）先前已向球隊主席李奧納多（Leonardo Nascimento de Araujo）表明希望離開巴黎。內馬爾大巴黎的隊友維拉帝（Marco Verratti）向《RMC Sport》說到球隊不該強留一位想離去的球員。

「我認為一個球員若想離開，他肯定會找到一個方法離開的。」維拉帝表示：「面對一個欲求去的球員，球團應該放手讓他走。」

請繼續往下閱讀...

不過維拉帝接著補充道：「當然！我會很失望看到內馬爾離開，因為他是個優秀的球員，我雖然還沒聽他親口說想離開，但我個人是希望他能留隊的。」2年前的維拉帝也曾差點離開大巴黎加盟巴薩，但他選擇留隊，他也表示這個決定是正確的，且一點也不感到後悔。

義大利中場維拉帝。（資料照，路透社）

2年前巴黎聖日耳曼以天價且破紀錄的2.22億歐元轉隊費將內馬爾從巴塞隆納帶進王子公園球場，現大巴黎主席已證實內馬爾欲求去，而可能的下家就是「內少」的前東家巴薩，而內馬爾本身也想回歸紅藍軍團陣中，繼續和偶像梅西（Lionel Messi）及蘇亞雷斯（Luis Suárez）共同踢球。

李奧納多已表明他們只會聽取其他球團對內馬爾的合理報價，不會因內馬爾表態求去而在價錢上有所讓步。據傳巴薩可提供1億歐元外加陣中的登貝萊（Ousmane Dembélé）、庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）、烏蒂蒂（Samuel Umtiti）、塞梅多（Nélson Semedo）、拉基帝奇（Ivan Rakitić）、馬爾康（Malcom Filipe）等選2名球員作為交易籌碼。

身為巴薩隊史最貴轉會費的巴西進攻中場庫帝尼奧今年的表現不佳，時常被媒體點名為該離開的人。（資料照，美聯社）

巴薩的克羅埃西亞中場拉基帝奇，因巴薩今年新加盟荷蘭中場德榮，而他的出賽機會勢必會被壓縮，因此離去的可能性較大。（資料照，歐新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法