MLB》孔賓技壓凱可 倫登驚天滿貫彈擊沉勇士（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民今在主場迎戰勇士，孔賓（Patrick Corbin）6局8K失2分的優質先發，力壓前塞揚投手凱可（Dallas Keuchel），再加上倫登（Anthony Rendon）的致勝滿貫砲，國民終場以6：3擊敗勇士，收下2連勝。

孔賓。（法新社）

國民前兩局靠著索托（Juan Soto）的適時安打和T.透納（Trea Turner）的長打進帳2分，勇士直到第4局才突破孔賓的封鎖，杜維（Adam Duvall）在二壘有人時建功，打回帶有1分打點的三壘穿越安打，6局上再擊出高飛犧牲打，助隊扳平戰局。

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凱可在6局下再度遭遇亂流，1出局後先保送了高梅茲（Yan Gomes），再被桑契斯（Adrian Sanchez）敲安，攻占一二壘，勇士趕緊換上索波卡（Chad Sobotka）接替投球，一上來三振掉T.透納抓到第2個出局數，但隨後對伊頓（Adam Eaton）投出保送形成滿壘。

倫登轟出滿貫彈，一棒擊沉勇士。（今日美國）

下一棒倫登把握住當英雄機會，逮中索波卡的94.8英哩速球，一棒掃向左外野全壘打牆外，用滿貫彈擊沉勇士，取得6：2領先。卡柏森（Charlie Culberson）9上的陽春彈也未能點燃勇士反攻氣燄，國民終場就以6：3贏球。

孔賓先發6局被敲5支安打失2分，另有8次三振和1次保送，拿下本季第9勝；凱可主投5.1局挨6安失4分，三振和保送各4次，苦吞本季第4敗。

凱可。（法新社）

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