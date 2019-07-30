MLB》3位星二代同場！小畢歇特生涯首安出爐（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥面對皇家系列賽首戰，新人二壘手小比吉歐（Cavan Biggio）今天5支3的表現，另貢獻2打點和跑回3分，其中包括一支超前比數的陽春全壘打，此外大聯盟初登場的小畢歇特（Bo Bichette）鎮守游擊大關外，生涯首安也出爐，終場藍鳥以7：3擊敗皇家，讓皇家吞下近5場比賽以來的第4敗。

小比吉歐今日開轟，幫助球隊獲得勝利。（今日美國）

3位大物新人，也都是名將之後同場聚集，除了小比吉歐、和生涯首度於大聯盟亮相的小畢歇特外，還有先發三壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），在全壘打大賽銀恨的小葛雷諾擔綱球隊第3棒的重任，全場4打數1安打，外加1次保送和1次三振。藍鳥的內野二三游防線未來將由這三位星二代鎮守。

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小畢歇特大聯盟初登板，鎮守游擊大關。（法新社）

前7局打完兩對戰成3：3平手，直到8局上半小比吉歐瞄準一顆失投的滑球大棒一揮，將小白球送上右外野的看台，這發陽春砲幫助藍鳥將比數超前，9局上半藍鳥再靠著安打的串聯攻下3分奠定勝基，最終藍鳥以7：3成功踢館皇家。本場除了小比吉歐外，葛里查克（Randal Grichuk）也同樣敲出3支安打，並貢獻3分打點包括1發兩分砲，表現相當優異。

藍鳥先發投手潘諾（Thomas Pannone）主投6局被敲5安失3分無關勝敗，中繼1局無失分的梅薩（Tim Mayza）收下本季首勝。皇家先發投手凱勒（Brad Keller）主投7局被敲8安失4分，包括挨了3發紅不讓，苦吞本季第10敗。

小葛雷諾今於首局就敲安。（今日美國）

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