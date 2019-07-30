籃球》林書豪被NBA放棄？暴龍隨隊記者撰文直言「胡扯」

林書豪至今仍尚未找到新東家。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪在上週返台行程的分享會上，談到自己在自由市場面臨的困境，流淚表示：「人生好難」、「好像被NBA放棄」，但暴龍隊隨隊記者史密斯（Doug Smith）在《多倫多星報》撰文，他認為這樣的想法根本錯得徹底。

史密斯以「NBA真的放棄林書豪了嗎？這根本胡扯」為標題，他認為林書豪在NBA打滾了9個賽季，待過8支球隊，總計出賽480場比賽，有221場先發，也曾拿過要價可觀的合約，當然也有少得可憐的短約，但他在NBA得到很多機會，證明自己做為一名球員的價值。

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林書豪在尼克時期創下至今仍令人津津樂道的「林來瘋」，到了火箭更成為先發一員，史密斯表示，豪小子之後去黃蜂、籃網、老鷹和暴龍，都在在證明球隊願意給他機會。

史密斯強調，他並不是要詆毀林書豪，而且做為少數的亞裔球員，勇闖NBA成為很多人的榜樣，絕對足以得到尊重。

「我知道這個夏天對他來說很難熬，他甚至覺得自己不是暴龍隊奪冠的一份子，因為沒有得到太多上場機會。」史密斯說，「但不管是他的隊友或是管理層都會接納他。」

史密斯表示，NBA根本沒有放棄林書豪，他為很多球隊效力，扮演著各種角色，「我希望他下一季能繼續留在NBA，畢竟現在才七月，一切都還很難說。」

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