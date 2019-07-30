足球》韓粉動員2000人！ 憤向C羅求償精神撫慰金

C羅坐在板凳席觀戰。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕葡萄牙巨星C羅在26日隨義甲祖文特斯到韓國首爾舉行友誼賽，不過賽前說好會上場踢球、出席見面會的C羅卻臨時放鳥，已超過2000位韓國粉絲氣炸，透過律師事務所發起集體訴訟，向主辦單位要求賠償1人107萬韓幣（約新台幣2萬8000元）的門票及精神撫慰金，甚至還有律師要告C羅詐欺罪。

這場與韓國K聯賽明星隊的友誼賽，合約上記載C羅會上場至少45分鐘，絕大多數的球迷都是為此前來觀賽，門票最高還來到40萬韓幣（約新台幣1萬516元），全場6萬5000個座位，開賣2個半小時內就全數售光，當天球迷們頂著大雨來到現場看球。

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不料祖文特斯當天先是以天氣惡劣為由，從中國飛來的班機延誤2個小時才飛抵仁川機場，賽前承諾出席的簽名會，C羅則以「保持狀態」為由缺席，讓在飯店會場已經等了3小時的球迷大失所望。

後來祖文特斯又因為到球場的路上塞車，導致預定晚上8點開始的比賽，最後延後30分鐘才開始，而合約上載明要踢45分鐘的C羅，則是一秒鐘都沒上，且根據祖文特斯總教練的說法，C羅在前一天就已決定不出賽，原因是「肌肉調整不良」。

而C羅返回義大利後，在個人Instagram的限時動態上PO出一張訓練照，寫道：「回家真好」。

一連串將球迷耍得團團轉的行為，讓到場韓粉氣炸了，「他背叛了6萬名觀眾」「我不再是C羅的球迷了」。

而韓國職業足球聯盟也深感被背叛，向祖文特斯發表強烈的抗議文，「期待祖文特斯給我們負責任的答覆」，同時聲明此抗議文也會一併發給義甲聯盟、還有亞洲足球聯盟。

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