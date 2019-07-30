U12世界盃》太狂！ 南韓核彈頭差點達成「完全全壘打」

U12南韓核彈頭杜東泫單場3響砲。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕差滿貫就能達成「完全全壘打」！U12南韓隊核彈頭杜東泫今單場3響砲，第4打席甚至被「申告敬遠」走上一壘，率隊11：0提前5局扣倒義大義，只要明天補賽再贏美國，將能以B組全勝之姿晉級複賽。

預賽至今4戰都擔任南韓開路先鋒，杜東泫今發揮驚人破壞能力，首局相中直球轟出陽春砲，3局上則是將曲球扛出左外野，形成2分砲，4局上又將球扛成3分砲。他說，從來想過自己可以連3打席全壘打。

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U12南韓核彈頭杜東泫第4打席遭敬遠，走上一壘。（記者龔乃玠攝）

5局上，南韓隊攻佔二壘，義大利第四度面對杜東泫，所幸做出「申告敬遠」的決定，讓他走上一壘。義大利總教練斯特凡諾說，前3次對決直球也被打、曲球也被打，「真的不知道該怎麼對付他，只能送上一壘。」

其實南韓隊休息室也都知道杜東泫聽牌「完全全壘打」，場邊教練還跟他再換局空擋中，模擬滿貫彈時要做的慶祝動作。然而，5局上站上打擊區前，他心中想的不是全壘打，而是短打。

當時南韓9：0領先，壘上跑者代表扣倒標準的第10分，或許是如此考量，才讓杜東泫有短打念頭。不過他也說，「如果我刻意想打全壘打，反而會打不好。」

杜東泫預賽至今4戰皆擔任開路先鋒，都敲出安打，且棒子逐漸加溫，昨面對投手強悍的委內瑞拉，照樣能將120公里速球夯出2支長打，目前打擊率高達5成83。

此外，他也是南韓主戰投手，原定在28日先發戰衛冕軍美國，卻因雨延賽，改昨投委內瑞拉，先發2局掉1分責失，飆3次三振，南韓刻意將用球數控制在39球，僅需休1天，明天還能對付美國。

無論明對美國勝負如何，南韓已篤定晉級複賽，也將對上台灣隊，杜東泫成為最需要提防的投打人物之一。

U12南韓核彈頭杜東泫第4打席敬遠上壘，休息室隊友很興奮。（記者龔乃玠攝）

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